Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о начале реорганизации системы управления регионом. Четыре его заместителя, доставшиеся «в наследство» от экс-главы Амана Тулеева уволены, остальные теперь работаю в статусе «врио».
«От должностей освобождены: заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой, и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин», — цитирует заявление Сергея Цивилева официальный сайт правительства области. Как поясняет глава региона, после перемен «Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом».
Таким образом, в настоящее время в правительстве Кемеровской области осталось девять из 14 вице-губернаторов. Пятое вакантное кресло в прошлом занимал сам Цивилев.
Сергей Цивилев возглавил регион после отставки экс-губернатора экс-главы Амана Тулеева, объявленной 1 апреля 2018 года. Поводом стала трагедия в местном ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека, большинство из которых дети. Уже 2 апреля стало известно, что бывший губернатор не собирается совсем покидать политическую жизнь области и возглавит законодательную власть региона.