Финансовый спор рассудит Арбитражный суд ХМАО-Югры
«Сбербанк» обратился в Арбитражный суд ХМАО с многомиллионным иском (более 169 млн рублей) к «Югорской строительно-промышленной компании «Ява». Финансовая корпорация требует банкротства компании. Об этом 16 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе арбитражного суда.
В пресс-службе добавили, что данный иск еще не принят к рассмотрению суда. Основным видом деятельности «ЮСПК-Ява» является строительство дорог, магистралей, а также управление недвижимым имуществом.
Получить комментарий компании на момент публикации материала не удалось. В приемной «ЮСПК-Ява» на звонок агентства не ответили. В пресс-службе «Сбербанка» от более детальных комментариев до начала судебных разбирательств отказались.