Сбившая «пьяного мальчика» женщина попросила об отсрочке исполнения приговора

02:59 17 апреля 2018 0

Осужденная просит дождаться 14-летия дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ольга Алисова, ранее признанная виновной в совершении смертельного ДТП в подмосковной Балашихе, обратилась в суд с просьбой назначить ей отсрочку исполнения назначенного наказания. Свою просьбу автоледи мотивировала наличием малолетнего ребенка.

Как передает РБК, уже в среду, 18 апреля, ходатайство будет рассмотрено Мособлсудом. В случае, если суд пойдет на встречу Алисовой, отбывать назначенное наказание она будет лишь по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

На основании статьи 82 УК РФ Алисова просит об отсрочке, пока ее десятилетней дочери не исполнится 14 лет. Женщина, согласно ее заявлению, воспитывает ребенка одна, сообщает RT.

Напомним, в апреле прошлого года Алисова, на большой скорости проезжая по двору, совершила наезд на ребенка. В результате ДТП погиб шестилетний мальчик, однако результаты судмедэкспертизы оказались неожиданными для всех: в крови ребенка были найдены следы алкоголя. На основании этого изначально было принято решение не привлекать водителя к ответственности. Тем не менее, под давлением общественности дело все-же было возбужденно.

В ноябре 2017 года Алисову приговорили трем годам лишения свободы. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии-поселении. Родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.