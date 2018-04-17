{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:59  17 апреля 2018 0

Сбившая «пьяного мальчика» женщина попросила об отсрочке исполнения приговора

Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
Осужденная просит дождаться 14-летия дочериФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ольга Алисова, ранее признанная виновной в совершении смертельного ДТП в подмосковной Балашихе, обратилась в суд с просьбой назначить ей отсрочку исполнения назначенного наказания. Свою просьбу автоледи мотивировала наличием малолетнего ребенка.

Как передает РБК, уже в среду, 18 апреля, ходатайство будет рассмотрено Мособлсудом. В случае, если суд пойдет на встречу Алисовой, отбывать назначенное наказание она будет лишь по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

На основании статьи 82 УК РФ Алисова просит об отсрочке, пока ее десятилетней дочери не исполнится 14 лет. Женщина, согласно ее заявлению, воспитывает ребенка одна, сообщает RT.

Напомним, в апреле прошлого года Алисова, на большой скорости проезжая по двору, совершила наезд на ребенка. В результате ДТП погиб шестилетний мальчик, однако результаты судмедэкспертизы оказались неожиданными для всех: в крови ребенка были найдены следы алкоголя. На основании этого изначально было принято решение не привлекать водителя к ответственности. Тем не менее, под давлением общественности дело все-же было возбужденно.

В ноябре 2017 года Алисову приговорили трем годам лишения свободы. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии-поселении. Родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров