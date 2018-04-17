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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:02  17 апреля 2018 0

В Госдуме предложили ограничить регистрацию в квартирах и домах

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Депутаты придумали способ борьбы с «резиновыми квартирами»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты Госдумы России предложили запретить продажу микродолей (например, одной сотой) в домах и квартирах, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц.

Законопроект, который подготовили депутаты, предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения…». Эксперты подчеркивают, что новация окажет помощь в борьбе с «резиновыми квартирами».

Отмечается, что прописаться можно будет в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. К примеру, в Москве это десять квадратных метров, а в ряде регионов — 15. Примечательно, что ограничение не распространяется на родителей, супругов, а также детей, пишут «Известия».

По информации издания, в начале апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. Раскритиковали идею об ограничении права граждан на вселение третьих лиц. ФСБ и Минстрой выступали против документа. Однако на минувшей неделе состоялось согласительное совещание представителей ведомств и разработчиков законопроекта.

Александр Черноскутов
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