04:36 18 апреля 2018 0

Актриса призналась, что едва не потеряла слух ФОТО: Эвелина Бледанс, Instagram

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. В перерывах между рабочими поездками артистке пришлось обратиться за помощью к врачу. В противном случае, она могла потерять слух. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься, улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по шесть часов в одну и другую сторону», — написала телеведущая, подчеркнув, что чувствует себя «абсолютно беспомощной».

По словам актрисы, ей все же удалось посетить врача между съемками и перелетом, иначе она могла потерять слух. Сейчас Бледанс приходится принимать антибиотики, а также проходить «кукушку». «Завтра обещают еще более интересные процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться», — добавила она.