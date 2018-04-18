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18 апреля 2018
17 апреля 2018
04:36  18 апреля 2018 0

Бледанс сообщила о проблемах со здоровьем и риске потерять слух. ФОТО

Актриса призналась, что едва не потеряла слухФОТО: Эвелина Бледанс, Instagram

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. В перерывах между рабочими поездками артистке пришлось обратиться за помощью к врачу. В противном случае, она могла потерять слух. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься, улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по шесть часов в одну и другую сторону», — написала телеведущая, подчеркнув, что чувствует себя «абсолютно беспомощной».

По словам актрисы, ей все же удалось посетить врача между съемками и перелетом, иначе она могла потерять слух. Сейчас Бледанс приходится принимать антибиотики, а также проходить «кукушку». «Завтра обещают еще более интересные процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться», — добавила она.

Александр Черноскутов
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