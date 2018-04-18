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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
18:14  18 апреля 2018 0

Югорские нефтяники доверят безопасность искусственному интеллекту

Предприятие внедряет цифровые технологии в производствоФото: «Славнефть-Мегионнефтегаз»

«Славнефть-Мегионнефтегаз» внедрит искусственный интеллект для мониторинга соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда. Компания протестирует аналитический комплекс, созданный на основе искусственной нейронной сети, которая построена по принципу работы нервных клеток живого организма.

Комплекс будет анализировать видеопоток с камер наружного наблюдения. Технология компьютерного зрения может распознавать наличие на человеке защитой каски с застегнутым подбородочным ремешком, осуществлять подсчет фактического количества людей в зоне выполнения работ, а также протоколировать выполнение всех технических операций на объекте. При выявлении нарушений в единую диспетчерскую службу будет направляться сигнал.

«Внедрение и тиражирование системы видеоаналитики будет способствовать повышению производительности. Она способна не только анализировать видеопоток, но и самообучаться, а значит, непрерывно совершенствоваться», — пояснил начальник службы развития новых информационных технологий в производстве Артем Музыка.

«Славнефть-Мегионнефтегаз» активно расширяет сферу цифровизации. В этом году предприятие планирует, например, внедрить технологии машинного обучения для оптимизации издержек, протестировать технологии виртуальной и дополненной реальности для обучения работников, автоматизировать процессы при ремонте скважин, опробовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов.

Ксения Томашова
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