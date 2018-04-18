Югорские нефтяники доверят безопасность искусственному интеллекту

«Славнефть-Мегионнефтегаз» внедрит искусственный интеллект для мониторинга соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда. Компания протестирует аналитический комплекс, созданный на основе искусственной нейронной сети, которая построена по принципу работы нервных клеток живого организма.
Комплекс будет анализировать видеопоток с камер наружного наблюдения. Технология компьютерного зрения может распознавать наличие на человеке защитой каски с застегнутым подбородочным ремешком, осуществлять подсчет фактического количества людей в зоне выполнения работ, а также протоколировать выполнение всех технических операций на объекте. При выявлении нарушений в единую диспетчерскую службу будет направляться сигнал.
«Внедрение и тиражирование системы видеоаналитики будет способствовать повышению производительности. Она способна не только анализировать видеопоток, но и самообучаться, а значит, непрерывно совершенствоваться», — пояснил начальник службы развития новых информационных технологий в производстве Артем Музыка.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» активно расширяет сферу цифровизации. В этом году предприятие планирует, например, внедрить технологии машинного обучения для оптимизации издержек, протестировать технологии виртуальной и дополненной реальности для обучения работников, автоматизировать процессы при ремонте скважин, опробовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов.