Эксперты не смогли установить страну производства яда для Скрипаля

18:31 18 апреля 2018 0

Представитель Британии в ОЗХО уверен, что страна-изготовитель — Россия. depositphotos.com © URA.RU

Эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совместно со специалистами военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли узнать, в какой стране создали яд, которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом заявил представитель Британии в ОЗХО Петер Уилсон.

Во время выступления в штаб-квартире организации ОЗХО в Гааге Уилсон уточнил, что все пробы свидетельствуют о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок». Исследования окружающей среды в Солсбери проводились, по его словам, в двух уполномоченных ОЗХО лабораториях, еще две изучили биомедицинские пробы. «Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — цитирует телеканал 360 Уилсона.

В то же время представитель Британии в ОЗХО подчеркнул, что определение страны-изготовителя яда, использованного в Солсбери, было частью доказательств в расследовании инцидента, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако «ни лаборатория обороны и технологий в Портон-Дауне, ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке». Ранее в посольстве РФ заявили, что дезинфекция в Солсбери является операцией по уничтожению вещественных доказательств, доказывающих непричастность России.