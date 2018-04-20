Блогер Варламов собрался в мэры Москвы

01:24 20 апреля 2018 0

Илья Варламов уверен, что москвичам не нужны политические лозунги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предстоящих выборах 9 сентября 2018 года популярный российский блогер Илья Варламов будет баллотироваться в мэры Москвы. Об этом сам блогер заявил в видеоролике, опубликованном на в сети Youtube.

Как передает «Шторм», в своем заявлении блогер представил концепцию «радикального урбанизма» и пообещал сделать жизнь жителей столицы гораздо комфортнее. «Скоро начинаются выборы мэра Москвы, — цитирует издание заявление Варламова. — Жителям столицы нужен радикальный урбанизм, и я могу его предложить».

При этом, по словам самого Варламова, он не хочет заигрывать с избирателями, и не ставит перед собой целью кому-то понравиться: на выборы он пойдет с конкретными идеями, которые он намерен донести до людей.

Отметим, что первые заявления Варламова о возможности возглавить город прозвучали еще неделю назад в его личном блоге. Правда, тогда они еще звучали как предположение, и сделаны были в противовес «политическим» кандидатам от оппозиции. «Что они могут предложить москвичам? „Мы против ‚Единой России‘, голосуйте за нас!“ Нет, москвичам нужен радикальный урбанизм. И я могу его предложить», — писал Варламов.

Среди идей «радикального урбанизма», озвученных блогером — это целиком и полностью открытый город.Так, Варламов заявляет о том, что столица должна перестать «заигрывать» с федеральными властями и «показать зубы». Из Кремля и прочих исторических зданий необходимо убрать правительственные организации, сделав туда открытый доступ. Подвалы, крыши чердаки должны стать собственностью горожан, а все заборы и шлагбаумы — демонтированы. Ведомственные парковки также должны будут остаться в прошлом, а деньги от штрафов и платных парковок должны будут оставаться в бюджетах районов города.

Напомним, ранее стало известно о том, что свою кандидатуру на выборы заявил председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. В выборах намерены принять участие еще один представитель оппозиции, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Нынешний мэр столицы Сергей Собянин также собирается в очередной раз избраться на пост главы столицы.