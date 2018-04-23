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23 апреля 2018
16:22  23 апреля 2018 0

Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube. Проблемы возникли и на Урале

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, вконтакте, социальные сети, facebook, фейсбук, сеть, гугл, google, яндекс, инстаграм, instagram, vkontakte, youtube, ютуб
YouTube начал «сбоить» вслед за GoogleФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи 23 апреля пожаловались на сбои в работе YouTube. Главный видеохостинг мира перестал работать в нескольких городах России, в том числе на Урале.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с видеохостингом начались в 8:00 по московскому времени. Проблемы с YouTube возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге и Челябинске. Как выяснили эксперты компании, у 49% пользователей не загружался сайт, 28% не могли войти в аккаунты и 22% не удавалось посмотреть видео, — уточняет Life.ru.

Накануне, 22 апреля, произошел глобальный сбой в работе поисковой системы Google. На проблемы с поисковиком пожаловались жители нескольких городов. Не смогли открыть Google 69% пользователей, напоминает «Федеральное агентство новостей». Примечательно, что поисковик «рухнул» после сообщений Роскомнадзора о его блокировке.

Наталья Михалева
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