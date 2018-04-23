США предложили России выходить в космос в американских скафандрах‍

США предложили использовать американские скафандры вместо российских аналогов для выхода в открытый космос. Инициатива поступила в рамках проекта строительства окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.
«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — цитирует RNS источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, США вынуждают российских инженеров создать шлюзовой модуль станции по американским стандартам. Причиной служит отсутствие в России производства лунных скафандров.
Осенью 2017 года Кремль и Белый дом подписали соглашение о планах строительства окололунной станции. Согласно договоренностям, российские инженеры могут изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Начало строительных работ назначено на 2022 год.