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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:29  23 апреля 2018 0

США предложили России выходить в космос в американских скафандрах‍

ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, космонавт, скафандр
В России отсутствует производство лунных скафандровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

США предложили использовать американские скафандры вместо российских аналогов для выхода в открытый космос. Инициатива поступила в рамках проекта строительства окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.

«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — цитирует RNS источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, США вынуждают российских инженеров создать шлюзовой модуль станции по американским стандартам. Причиной служит отсутствие в России производства лунных скафандров.

Осенью 2017 года Кремль и Белый дом подписали соглашение о планах строительства окололунной станции. Согласно договоренностям, российские инженеры могут изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Начало строительных работ назначено на 2022 год.

Иван Шестак
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