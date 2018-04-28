В Совфеде назвали точные потери России от незаконного вывода капитала

03:19 28 апреля 2018 0

Российская экономика не досчиталась 430 миллиардов долларов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В период с 2000 по 2017 годы из России было незаконно вывезено свыше 430 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, выведенные из России средства могли быть вложены в развитие отечественной экономики, но вместо этого оказались за пределами страны. Бондарев отметил, что вывоз «гигантских сумм» за границу является одной из проблем, не позволяющим развиваться целым экономическим секторам, сообщает РИА «Новости».

Сенатор отметил, что профильный комитет Совфеда предлагает реформировать систему банковского надзора «в сфере хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций». Кроме того, необходимо разработать новые механизмы по выявлению фиктивных международных сделок и схем уклонения от уплаты налогов и незаконного выведения денег из страны.