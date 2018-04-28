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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:19  28 апреля 2018 3

Крымский мост превратят в огромный триколор. ВИДЕО

Всю подсветку включат после строительства железнодорожной переправыWikimedia Commons

Строители проверили архитектурную подсветку Крымского моста. Автодорожная арка будет освещаться синим, а железнодорожная — после постройки — красным. Эффектные кадры опубликованы в Twitter-аккаунте моста.

Белый цвет российского флага окрасит опоры моста и ряд наружных элементов, сообщает агентство Nation News. Согласно проекту светоцветовая картина будет статичной. Всю подсветку можно будет увидеть только после того, как строители закончат возведение железнодорожной переправы, передает Федеральное агентство новостей.

Крымский мост соединит Краснодарский край и полуостров Крым. Он станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Движение для автобусов и легковых автомобилей на мосту планируется открыть в мае, передает RT. Грузовикам включат зеленый свет в октябре.

Наталья Ельцова
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