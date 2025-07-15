Актер Данила Козловский привез в Россию из Соединенных Штатов свою пятилетнюю дочь Оду Валентину, которая является его единственным ребенком. Ее заметили у сцены во время того, как артист играл в постановке «Фрэнк». Об этом сообщило издание StarHit.
«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь", — поделился актер. Его слова приводит StarHit. В этот момент к сцене подошла женщина с девочкой на руках. Ода помахала Козловскому.
Девочку родила актриса Ольга Зуева, с которой актер был в отношениях более пяти лет. Ода большую часть времени живет с матерью в США, однако сейчас актер решил устроить ей "московские каникулы".
С моноспектаклем «Фрэнк» Козловский уже гастролировал по Европе, а теперь, после долгого перерыва, вновь вышел на российскую сцену. В постановке артист откровенно делится личными историями и исполняет хиты Фрэнка Синатры.
Козловский впервые за последние три года вновь вышел на российскую сцену. Журналистка Ксения Собчак отметила, что возвращение артиста стало возможным благодаря поддержке влиятельных лиц. Она напомнила, что после начала специальной военной операции Козловский опубликовал ряд постов с критикой военных действий, передает "360.ru".
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