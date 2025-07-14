В городе Истра Московской области произошел пожар в частном жилом доме, причиной которого стал удар молнии. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. На видеозаписи, размещенной в соцсетях, зафиксирован сильный пожар на крыше двухэтажного частного дома, густой дым распространяется на соседние постройки.
По информации каналов, все жители дома покинули здание до прибытия экстренных служб. На данный момент пожарные работают на месте и занимаются ликвидацией возгорания. Сейчас в столице и области бушует ураган с мощными ливнями и градом. Что ждать от погоды в Москве — в материале URA.RU.
Экстренное предупреждение от МЧС
В Москве до конца суток 14 июля ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.
В связи с этим мэрия и спасательные службы рекомендуют автомобилистам выбирать безопасные места для парковки и проявлять осторожность на дорогах. Жителям советуют по возможности избегать нахождения под рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра.
Погодная катастрофа
Сильные ливни, гроза и град уже обрушились на Московскую область. В районах, расположенных вблизи Можайска и в Долгопрудном, зафиксирован крупный град. Жители активно публикуют в социальных сетях видеозаписи и фотографии последствий непогоды. В Строгино и Химках наблюдаются интенсивные осадки, сопровождающиеся шквалистым ветром.
В Москве приближение сильных дождей и грозы ожидается в интервале с 18:00 до 19:00. По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся до поздней ночи. В Химках уже отмечен значительный подъем уровня воды, что местные жители сравнивают с наводнением.
Происшествия из-за природного апокалипсиса
Молния ударила в два жилых дома
В деревне Алексино под Истрой (по другим источникам, в самой Истре) из-за удара молнии загорелся частный жилой дом. В настоящее время пожарные ликвидируют огонь на крыше здания. Все находившиеся внутри жильцы успели эвакуироваться и покинули дом до прибытия экстренных служб. Никто не пострадал.
Кроме того, в московском районе Кунцево зафиксирован пожар в частном двухэтажном доме, предположительно вызванный ударом молнии. Над местом происшествия поднимается столб густого черного дыма, заметный с большого расстояния. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ураган переворачивает машины
В регионе отмечаются порывы сильного ветра и грозовые явления. В Химках ураган опрокидывает автомобили, а в отдельных районах области наблюдается град. Москву заливают интенсивные осадки, жители сообщают о многочисленных вспышках молний и громких раскатах грома.
Прогноз погоды в Москве
Сильные проливные дожди в столице и Подмосковье обещают 14 и 15 июля. В среду, 16 июля, регион накроют небольшие дожди. Температура воздуха днем будет подниматься до 25 градусов. Уже в четверг, 17 июля, в Москву вернется благоприятная погода без обильных осадков. До конца недели синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, температура будет варьироваться от +19 до +26 градусов.
Однако вскоре дожди могут вернуться. По словаам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, в Московском регионе до конца июля ожидаются интенсивные тропические ливни, в результате которых на каждый квадратный метр территории выпадет свыше 100 литров осадков. Эксперт отметил, что июль станет для жителей Центральной России необычным по количеству осадков и принесет нетипично обильные тропические дожди.
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