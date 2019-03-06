Власти Ямала опровергли проблемы в больнице, где персонал пожаловался на урезанную зарплату

В профильном департаменте сообщили, что допвыплаты получили почти 600 сотрудников больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стимулирующие выплаты, положенные сотрудникам Надымской центральной районной больницы (ЯНАО), не получили лишь четыре человека. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Стимулирующую выплату из медицинского состава из-за дисциплинарных взысканий не получили лишь четыре человека. Дополнительную выплату в размере 15% должностного оклада получил 571 человек среднего персонала. Гарантированная часть зарплаты выплачивается работникам учреждения в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Также в окружном депздраве отметили, что главврач, его замы и главный бухгалтер не получали премий с начала 2019 года.

Специалисты также отметили, что причиной снижения суммы стимулирующих выплат является приближение массовых отпусков. «Учреждение вынуждено уменьшать объем выплачиваемых стимулирующих выплат для обеспечения выплат отпускникам. Это необходимо, чтоб не допустить кредиторской задолженности по зарплате работников и в полном объеме рассчитать работников, уходящих в очередной отпуск», — уточнили в департаменте.

Ранее источники «URA.RU» сообщали, что около 200 медбратьев, медсестер и фельдшеров не получили половину стандартной зарплаты. Собеседник агентства уточнил, что сотрудникам среднего медицинского персонала выдали в два раза меньше по сравнению с январскими, декабрьскими и ноябрьскими выплатами.