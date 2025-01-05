РБК: самые высокие зарплаты у мигрантов превысят 200 тысяч рублей

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В 2025 году потребность в визовых мигрантах составит 155,9 тысячи человек
В 2025 году потребность в визовых мигрантах составит 155,9 тысячи человек Фото:

В 2025 году высококвалифицированные мигранты в России смогут зарабатывать до 380 тысяч рублей. Эта информация была опубликована в приказе Минтруда РФ от 9 декабря, который утверждает перечень профессий, специальностей и должностей, подходящих для привлечения иностранных работников.

«В 2025 году самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тысяч рублей в месяц», — передает содержание приказа РБК. Отмечается, что такая зарплата предусмотрена для должности председателя правления. Менеджеры будут получать 275 тысяч рублей, а спортсмены-инструкторы — 250 тысяч.

Мастера-брынзоделы, специалисты по бланшированию и директора департаментов получат заработную плату в размере 230 тысяч рублей. В других сферах зарплаты будут следующими: повара — 20 тысяч рублей, массажисты — 23 тысячи, конструкторы одежды — 25 тысяч рублей.

Потребность в найме визовых мигрантов в 2024 году была оценена в 155,9 тысячи человек из-за нехватки кадров и необходимости обслуживания нового импортного оборудования. Квоты действуют только для работников, приезжающих по визе, безвизово могут работать лишь граждане ЕАЭС и некоторых других стран.

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В 2025 году высококвалифицированные мигранты в России смогут зарабатывать до 380 тысяч рублей. Эта информация была опубликована в приказе Минтруда РФ от 9 декабря, который утверждает перечень профессий, специальностей и должностей, подходящих для привлечения иностранных работников. «В 2025 году самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тысяч рублей в месяц», — передает содержание приказа РБК. Отмечается, что такая зарплата предусмотрена для должности председателя правления. Менеджеры будут получать 275 тысяч рублей, а спортсмены-инструкторы — 250 тысяч. Мастера-брынзоделы, специалисты по бланшированию и директора департаментов получат заработную плату в размере 230 тысяч рублей. В других сферах зарплаты будут следующими: повара — 20 тысяч рублей, массажисты — 23 тысячи, конструкторы одежды — 25 тысяч рублей. Потребность в найме визовых мигрантов в 2024 году была оценена в 155,9 тысячи человек из-за нехватки кадров и необходимости обслуживания нового импортного оборудования. Квоты действуют только для работников, приезжающих по визе, безвизово могут работать лишь граждане ЕАЭС и некоторых других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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