Курганцы возмущены, что на запись к врачу дают всего полчаса в месяц

В Кургане пациенты штурмуют поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы возмутились тем, что запись к врачу-ортодонту ведется на сайте единственной в городе детской городской стоматологической поликлиники всего полчаса в месяц. Скрин странички медучреждения в сообществе «Черный список. Курган» во «ВКонтакте» разместил Вадим Иванов. В комментариях курганцы рассказывают о своем опыте обращения к специалистам.

«Смысл в этой всей гребаной «цифровизации» — только для самих себя отчитаться. Таким образом, наверное, завуалировано скрывается острая нехватка специалистов? Можно отсылать в «платные» — наверное в этом то и суть «оптимизации здравоохранения», — пишет автор поста. Он добавил также, что в поликлинике ему порекомендовали непрерывно звонить в регистратуру уже с семи часов утра.

Запись ведется только полчаса в месяц Фото Вадима Иванова, «Черный список. Курган», «ВКонтакте»

В комментариях Натали Владимирская сообщает, что «уже года три так». «Раньше нужно было ехать на Карельцева в шесть утра, ждать открытия поликлиники, а потом взять талон к ортодонту, если повезет. Я ездила четыре месяца, чтобы попасть», — сообщает она.

На жалобу отреагировали в областном департаменте здравоохранения. Здесь предложили всем недовольным обращаться к главврачу поликлиники. «Вы предлагаете, чтобы каждый, кто не может записаться на прием, звонил заведующей? Тогда у нее телефон будет разрываться, как в регистратуре, и, она уже никому ничем не поможет», — возмутилась в ответ Анюта Чиглакова. Также в комментариях курганцы отмечали, что проблемы возникают и с талонами во взрослые стоматологические клиники города.