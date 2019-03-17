Звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева научилась играть в боулинг в Тюмени. С «Острым репортажем» Михеева посетила международный турнир BrooklynOpen, который уже в третий раз прошел в Тюмени.
«Там (в Тюмени — прим. ред.) родился русский боулинг», — рассказала Михеева в эфире «Вечернего Урганта». «Острый репортаж» ведущая провела у дорожек для боулинга, где ей удалось пообщаться с боулерами и даже выбить страйк. Затем Михеева предложила президенту Федерации боулинга Тюменской области Вадиму Корякову договориться со школами, чтобы вместо лыж детей водили на боулинг.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что российский певец Григорий Лепс ударил микрофоном Аллу Михееву. Очевидцы утверждают, что тележурналистка позволила себе задать артисту неудобные вопросы. Так, она поинтересовалась, сколько Лепс заплатил за место для дочери в престижном вузе, а также нелестно высказалась о ее внешности.