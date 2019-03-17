Звезду «Вечернего Урганта» научили играть в боулинг в Тюмени. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 23:12
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Масленица. Попытка испечь трехметровый блин. Ялуторовск. Тюменская область, первый канал, михеева алла
Телеведущей удалось выбить страйк на турнире по боулингу в ТюмениФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева научилась играть в боулинг в Тюмени. С «Острым репортажем» Михеева посетила международный турнир BrooklynOpen, который уже в третий раз прошел в Тюмени.

«Там (в Тюмени — прим. ред.) родился русский боулинг», — рассказала Михеева в эфире «Вечернего Урганта». «Острый репортаж» ведущая провела у дорожек для боулинга, где ей удалось пообщаться с боулерами и даже выбить страйк. Затем Михеева предложила президенту Федерации боулинга Тюменской области Вадиму Корякову договориться со школами, чтобы вместо лыж детей водили на боулинг.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что российский певец Григорий Лепс ударил микрофоном Аллу Михееву. Очевидцы утверждают, что тележурналистка позволила себе задать артисту неудобные вопросы. Так, она поинтересовалась, сколько Лепс заплатил за место для дочери в престижном вузе, а также нелестно высказалась о ее внешности.

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