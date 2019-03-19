В полиции Югры вал заявлений от жертв интернет-мошенников Фото: unsplash.com © URA.RU

В Югре полиция с начала года отмечает стремительный всплеск интернет-мошенничеств. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе окружного УМВД. Аферисты, созваниваясь с жертвами, представляются в том числе сотрудниками правоохранительных органов.

«Только за январь—февраль этого года в Югре число таких случаев перевалило за 500. Причем югорчане чаще жителей других регионов становятся жертвами аферистов из-за своей платежеспособности. Целевая аудитория — обеспеченные люди в возрасте 30+», — отметили в полиции.

Чаще всего мошенникам удается обмануть пользователей на сайтах бесплатных объявлений типа «Avito» или «Юлы». Потенциальные покупатели или продавцы выманивают все данные банковской карты и затем спокойно переводят деньги с нее на свои счета. Еще одним потенциально опасным местом являются сайты по предоставлению онлайн-кредитов. Жертва в заявке указывает все персональные данные, затем ее просят оплатить комиссию на открытие расчетного счета для получения кредита. Получив деньги, мошенники больше на связь не выходят.

Впрочем, иногда аферистам удается даже дважды обвести вокруг пальца доверчивых гражданах. «В январе мы приняли заявление от мужчины из Сургутского района, которого интернет-мошенники обманули на 250 тысяч рублей. Буквально на прошлой неделе ему позвонили с московского номера, представились работниками прокуратуры и заявили, что потерпевшему положена компенсация от государства в размере 6 миллионов рублей. Только для этого необходимо заплатить налог в размере 150 тысяч рублей, что мужчина и сделал. В итоге, общий ущерб от действий аферистов составил 400 тысяч рублей. Так что нужно быть очень внимательными при общении в интернете», — добавили в пресс-службе окружного УМВД.