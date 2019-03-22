Глава Росгеологии Панов отправлен в отставку

Панов руководил Росгеологией с 2013 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор Росгеологии Роман Панов досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей. Директива об отставке руководителя поступила в ведомство из правительства РФ.

Об увольнении главы Росгеологии сообщила журналистам заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, передает ТАСС. «Поступила директива правительства [об отставке Панова], — приводит информагентство слова замминистра. — Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом».

В то же время в Минприроды РФ, в подчинении которого находится Росгеология, пока не знают об отставке, во всяком случае документы о его увольнении не поступали, передает РБК. При этом Минприроды РФ продолжает проверку деятельности Росгеологии — она должна завершиться до конца марта.

Холдинг «Росгеология» был создан в 2011 году и предоставляет услуги, связанные с геологоразведкой. Роман Панов, ранее курировавший в «Норникеле» производственные активы за рубежом, возглавил Росгеологию в 2013 году.