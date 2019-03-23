Пэлтроу продает авторское белье на своем сайте Фото: flickr.com

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила авторское нижнее белье в стиле БДСМ. Кожаные аксессуары ручной работы обойдутся покупателям в 630 долларов.

Комплект белья бежевого цвета с декоративными металлическими деталями появился на сайте Goop, принадлежащем 46-летней актрисе, сообщает РЕН ТВ. Также в набор входит черная кожаная плеть. Отмечается, что белье можно приобрести за 630 долларов, а плеть — за 240 долларов.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу известна ролями в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Железный человек», «Семь». За роль в картине «Влюбленный Шекспир» в 1999 году она была награждена премиями «Оскар» и «Золотой глобус».

сайт Goop