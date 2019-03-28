Зауральцам вернут деньги, переплаченные за канализацию

Жителям села Садовое в пригороде Кургана вернут свыше 200 тысяч рублей, которые они переплатили за водоотведение. Об этом сообщает департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, специалисты которого проверили тариф.
Проверка была проведена после обращения жителей поселка к врио губернатора Вадиму Шумкову на его странице «ВКонтакте». «В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что стоимость данной услуги уже включена в тариф на водоотведение для организации МУП „Родник“ администрации Садовского сельсовета. Департамент обязал руководство организации осуществить пересчет с мая 2018 года по март 2019 года. Общая сумма пересчёта составила свыше 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении департамента.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что департамент госрегулирования цен и тарифов обнаружил, что фактические затраты АО «Свердловская пригородная компания» на осуществление пригородных перевозок ниже заявленных в тарифе. Это позволило сохранить цены на билеты в электричках на прежнем уровне, а также снизить сумму компенсации, которую платит железнодорожникам правительство региона.