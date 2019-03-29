Автотранспортное обслуживание членов правительства Курганской области в скором времени будет осуществляться по новым правилам. В частности, чиновникам могут ограничить использование служебных машин в нерабочее время. Проект соответствующего документа опубликован на официальном сайте регионального правительства.
«Автотранспортное обслуживание должностных лиц осуществляется в соответствии с режимом рабочего времени должностных лиц с учетом требований трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, к рабочему времени и времени отдыха водителей автомобилей», — говорится в проекте постановления правительства.
В будние дни с 9:00 до 18:00 чиновники смогут вызвать свою служебную машину через диспетчера управления по обеспечению деятельности правительства. В другие часы они смогут воспользоваться дежурной машиной, если она нужна для выполнения поручения губернатора. В выходные и праздничные дни членам правительства разрешат воспользоваться машиной лишь в случаях выполнения поручений губернатора, служебной командировки, проведения в Зауралье официальных мероприятий или возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций. «Губернатор Курганской области обеспечивается круглосуточным автотранспортным обслуживанием в любых целях», — уточняется в проекте.
Документ разработан «в целях упорядочения использования служебного автотранспорта, обеспечения эффективного использования средств областного бюджета». Список чиновников, на которых документ будет распространять свое действие, указан в проекте постановления. До 11 апреля документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение. После этого его должно утвердить областное правительство.