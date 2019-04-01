31 марта 2019

В Туле скончался легендарный конструктор реактивных артиллерийских систем

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 04:37
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РСЗО «Торнадо-Г», разработанная НПО «Сплав», напоминает легендарный «Град»Фото: сайт Минобороны РФ

В Туле в возрасте 80 лет скончался конструктор советских и российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Николай Макаровец. О смерти оружейника сообщило в минувшее воскресенье, 31 марта, правительство Тульской области.

«На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Николай Макаровец», — говорится в сообщении. Соболезнования родным, близким и соратникам оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С 1985 по 2015 год — 30 лет — Герой России Николай Макаровец возглавлял тульское НПО «Сплав», занимающееся разработкой РСЗО. Всего на счету Макаровца порядка 140 изобретений и 350 научных трудов, сообщает агентство Nation News. Конструктор, находясь в должности директора НПО, активно продвигал продукцию на зарубежном рынке. Под началом Макаровца на предприятии были разработаны реактивные системы залпового огня «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».

Николай Макаровец руководил НПО «Сплав» последние 30 лет
Фото: splav.org

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