В Туле скончался легендарный конструктор реактивных артиллерийских систем

В Туле в возрасте 80 лет скончался конструктор советских и российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Николай Макаровец. О смерти оружейника сообщило в минувшее воскресенье, 31 марта, правительство Тульской области.
«На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Николай Макаровец», — говорится в сообщении. Соболезнования родным, близким и соратникам оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
С 1985 по 2015 год — 30 лет — Герой России Николай Макаровец возглавлял тульское НПО «Сплав», занимающееся разработкой РСЗО. Всего на счету Макаровца порядка 140 изобретений и 350 научных трудов, сообщает агентство Nation News. Конструктор, находясь в должности директора НПО, активно продвигал продукцию на зарубежном рынке. Под началом Макаровца на предприятии были разработаны реактивные системы залпового огня «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».