31 марта 2019
30 марта 2019

Названы сроки устранения коммунальной аварии в свердловском Камышлове

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:40
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Коммунальная авария произошла 30 мартаФото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Устранение коммунальной аварии на насосной станции в свердловском Камышлове взял под контроль региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Ремонтные работы должны завершиться сегодня, 1 апреля.

«По последним данным из муниципалитета, к трем часам утра 1 апреля работы по откачке воды из машинного отделения станции завершены, ведутся мероприятия по замене задвижек, обратного клапана и насоса. Ориентировочное время их завершения — 14.00», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там также отметили, что к многоквартирным домам организован подвоз воды.

Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников на своей странице в Facebook рассказал, «воду в дома будут давать постепенно в течение дня». «Откачали воду из технологического помещения, сейчас занимаются заменой насосного оборудования. Скоро планируют запустить систему», — отметил депутат.

Авария на насосной станции в Камышлове произошла 30 марта вечером. В связи с ремонтными работами без водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.

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