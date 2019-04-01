Названы сроки устранения коммунальной аварии в свердловском Камышлове

Устранение коммунальной аварии на насосной станции в свердловском Камышлове взял под контроль региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Ремонтные работы должны завершиться сегодня, 1 апреля.
«По последним данным из муниципалитета, к трем часам утра 1 апреля работы по откачке воды из машинного отделения станции завершены, ведутся мероприятия по замене задвижек, обратного клапана и насоса. Ориентировочное время их завершения — 14.00», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там также отметили, что к многоквартирным домам организован подвоз воды.
Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников на своей странице в Facebook рассказал, «воду в дома будут давать постепенно в течение дня». «Откачали воду из технологического помещения, сейчас занимаются заменой насосного оборудования. Скоро планируют запустить систему», — отметил депутат.
Авария на насосной станции в Камышлове произошла 30 марта вечером. В связи с ремонтными работами без водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.