Фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Поддержать футболистов выйдут фанаты разных клубов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве состоится митинг в поддержку арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В защиту футболистов выйдут фанаты как минимум пяти клубов.

«13 апреля в парке „Сокольники“ будет проходить митинг в поддержку обвиняемых. Мероприятие пройдет за их освобождение», — приводит RT слова активиста Игоря Шумилина, который является одним из организаторов акции. Он уточнил, что старт акции назначен на 19:00.

Поддержать Мамаева и Кокорина выйдут поклонники пяти топовых клубов российской премьер-лиги. «И фанаты „Динамо“, и фанаты „Локомотива“, и фанаты „Зенита“, „Спартака“ и ЦСКА придут туда», — передает Life слова Шумилина. Уточняется, что на данный момент митинг с московскими властями не согласован.

Нападающего ФК «Зенит» Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника ФК «Краснодар» Мамаева, а также Александра Протасовицкого, напомним, арестовали 11 октября 2018 года. Футболисты вместе с друзьями избили водителя ведущей «Первого канала». Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Тем же вечером спортсмены напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и директора «НАМИ» Сергея Гайсина.