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«НОВАТЭК» нашел подрядчика для «Арктик СПГ-2»

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 10:15
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Бренды ПМЭФ, новатэк
Британская компания TechnipFMC обеспечит сопровождение проектаФото: Александр Мамаев © URA.RU

«НОВАТЭК» нашел нового подрядчика для проекта «Арктик СПГ-2». Контракт заключен с британской организацией TechnipFMC. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

«Команда, которая реализовала проект „Ямал СПГ“ в рекордные сроки и в рамках бюджета, приступила к реализации еще более инновационного проекта», — передает слова председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона пресс-служба компании.

Контракт позволит запустить первую очередь проекта в 2023 году. TechnipFMC должна будет обеспечить поставку оборудования для проекта, материалов и комплектующих, а также само строительство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «НОВАТЭК» приступил к реализации второго проекта «Арктик СПГ-2». Его производительность составила 19,8 миллиона тонн. Запуск проекта был запланирован на 2023 год. «Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

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