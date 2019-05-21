«НОВАТЭК» нашел подрядчика для «Арктик СПГ-2»

«НОВАТЭК» нашел нового подрядчика для проекта «Арктик СПГ-2». Контракт заключен с британской организацией TechnipFMC. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.
«Команда, которая реализовала проект „Ямал СПГ“ в рекордные сроки и в рамках бюджета, приступила к реализации еще более инновационного проекта», — передает слова председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона пресс-служба компании.
Контракт позволит запустить первую очередь проекта в 2023 году. TechnipFMC должна будет обеспечить поставку оборудования для проекта, материалов и комплектующих, а также само строительство.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «НОВАТЭК» приступил к реализации второго проекта «Арктик СПГ-2». Его производительность составила 19,8 миллиона тонн. Запуск проекта был запланирован на 2023 год. «Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.