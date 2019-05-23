Алексей Лушников так и не смог рассказать о том, что сделал для избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидата в депутаты думы Кургана от партии «Единая Россия» Алексея Лушникова сравнили с профессиональным боксером и мэром Киева Виталием Кличко, который известен курьезными высказываниями. Это произошло после выступления кандидата перед жителями Заозерного. Лушников пытался ответить на вопрос, почему он называет себя человеком дела. Над фразами политика уже смеются в социальных сетях.

«Человек дела — это не человек Заозерного и не человек дела Заозерного. Это раз. Что я сделал для Заозерного, я об этом умолчу. Люди, которые знают, что я сделал, они об этом знают», — сказал Алексей Лушников во время выступления. Ответ кандидата в депутаты был снят на видео, которое опубликовали в группе «ВКонтакте» «Курган. Курганские.ру».

«Новый Кличко», — пишет пользователь Игорь Алексеев. «Это как у незабвенного Виктора Степаныча Черномырдина: „Надо же думать, что понимать!“» — считает Лена Леонова. «Тогда зачем он нужен нам в Заозерном?! Если он не человек дела Заозерного», — возмущена Людмила Харитонова.

Мэр Киева Виталий Кличко известен своими неординарными высказываниями, например: «Я захожу там, где готов заходить» и «Если шарик лопнул, его уже не надуешь, вернее надуешь, но другой».

8 сентября курганцам предстоит проголосовать за кандидата на пост главы региона, а также за городских депутатов. Сейчас кампания «Единой России» в Кургане находится в стадии подготовки к праймериз, голосование по определению кандидатов состоится 26 мая.