Няня угодила в колонию за убийство ребенка пересоленной кашей

Причиной смерти мальчика стала пересоленная каша, которой насильно накормили ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Архангельской области признана виновной в убийстве двухлетнего ребенка. Как было установлено в ходе следствия, 25-летняя женщина из личной неприязни накормила двухлетнего воспитанника пересоленной кашей, что стало в итоге причиной смерти.

По официальной информации Следственного комитета России, мать оставила сына на воспитание семье знакомых в марте 2018 года, выплачивая на содержание ребенка денежные средства. Няня относилась к мальчику с неприязнью, систематически наказывала его, в том числе избивая ремнем. В июне ребенка с признаками отравления доставили в больницу, где он и скончался.

Следствие установило, что 9 июня 2018 года няня умышленно насыпала большое количество соли в кашу, а затем насильно накормила ею мальчика. «Девушка сама явилась с повинной и частично признала свою вину, рассказав, что испытывала личную неприязнь к ребенку, а о последствиях пересаливания каши не задумалась», — сообщает Life.ru .

Вина женщины в истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в убийстве малолетнего с особой жестокостью была доказана. Приговором суда ей было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что няню Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка в Москве, направили на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением, напоминает «Национальная служба новостей». Женщина с особой жестокостью убила девочку, за которой присматривала.