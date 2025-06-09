«После Портоса мне предлагали амплуа безумных толстяков»: как сложилась судьба актера Валентина Смирнитского

Валентин Смирнитский — одна из самых ярких и многогранных фигур в советском и российском театре и кинематографе. Всесоюзною известность ему принесла блистательная роль Портоса в культовой саге «Д»Артаньян и три мушкетера», вышедшей в 1978 году. Валентину Смирнитскому 10 июня 2025 исполняется 81 год. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность
Родившись 10 июня 1944 года в самом сердце Москвы, в «генеральском» доме на Арбате, Валя рос в атмосфере интеллигентности. Его отец писал сценарии для документальных фильмов, а мама отвечала за кинопрокат. В коммунальной квартире у Смирнитских было две просторные комнаты — в одной обосновалась мама с младшей сестрой Машей, в другой — бабушка и дедушка с Валентином. Несмотря на заботу старших, он с удовольствием проводил дни на каменных дворовых площадках, где зарождались его первые жизненные уроки.
«Мы воспитывались улицей, свои университеты прошли в арбатских дворах в стычках с местной шпаной и прочих "развлечениях" послевоенной московской жизни», — рассказывал Смирнитский порталу «7 дней».
С ранних лет он проявлял неуемную энергию и задор: в детстве мальчишка умудрялся организовывать на Арбате целые «шпионские» игры с соседскими ребятами, а за школьной партой его мысли редко задерживались на учебниках. Любитель приключений и маленьких шалостей, он без ума увлекался уличным футболом и частенько попадал в смешные передряги — от миниатюрного розыгрыша учителя химии до поединков на арматуре с дворовыми друзьями.
Уличные приключения наложили отпечаток на успеваемость: после одной из драк с одноклассником в девятом классе Валентина исключили из школы. Но этот эпизод лишь закалил его характер: он продолжил образование во взрослой вечерней школе, где нашел новых товарищей и почувствовал вкус самостоятельности.
Первые шаги на сцене
В 1961 году, благодаря настойчивости и таланту, Валя поступил в знаменитое училище имени Бориса Щукина. Здесь он пересекался с будущими гуру советской сцены — Андреем Мироновым, Никитой Михалковым и Валентиной Малявиной.
На четвертом курсе он снялся в режиссерском проекте «Двое» — короткометражке о любви глухонемой девушки и музыканта, где его партнершей стала Виктория Федорова. Фильм получил приз Московского кинофестиваля, и перед молодым актером открылись двери лучших театров столицы.
Выбор пал на театр «Ленком» под руководством Анатолия Эфроса. Здесь Валентин быстро заслужил авторитет: его Порошин в «Чайке», Соленый в «Трех сестрах», Кассио в «Отелло» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте» запомнились публике и критикам. В 1967 году вместе с Эфросом он перешел в Театр на Малой Бронной, где отыграл несколько десятилетий, всегда оставаясь в числе ведущих актеров труппы.
Расцвет на большом экране
Кинематографическая карьера Смирнитского началась с эпизода в фильме «Я шагаю по Москве» (1963), где он сыграл уличного приятеля главного героя. После выпуска из училища он дебютировал в главной роли комедии «Семь стариков и одна девушка» (1968), где блистал в компании Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
Особую популярность ему принес образ Портоса в фильме «Д»Артаньян и три мушкетера» (1979). Смирнитский мастерски воплотил на экране сочетание грубой мужской силы и благородного юмора — этот портрет до сих пор остается эталоном для актеров всего мира.
Когда режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич впервые пригласил Валентина Смирнитского на пробы для съемок, он растерялся: никак не мог представить себя в предложенной роли. По его представлениям, Портос — могучий, коренастый бретонец, а он сам был высоким и худощавым: рост 188 см при 75 кг, длиннорукий и тонкий.
«Я сам понять не могу, почему меня взяли. Для меня было полной неожиданностью, что мне предложили роль Портоса. "Мушкетерами"- то я в детстве зачитывался, но никак не представлял себя в этой роли. Я ведь не был полным человеком. Когда меня утвердили и начались съемки, мне под костюм поддевали поролоновые "толщинки", чтобы мой герой приобрел должный объем. Во всем этом я прел на июльской жаре, да еще и приходилось скакать с тяжелым оружием на лошади. В отличие от моих друзей, я не мог раздеться даже во время перерыва...», — делился воспоминаниями актер в интервью порталу «7 дней».
Однако Юнгвальд-Хилькевич настоял на своем. При помощи сложных гримерских приемов, специальных насадок и тщательно подобранного костюма Валентин преображался в благородного, щедрого и невероятно сильного мушкетера, любителя изысканной кухни, доброго вина и женских сердец.
Чтобы посвятить себя работе над «Тремя мушкетерами», Смирнитскому пришлось отказаться от выгодного приглашения сниматься за границей, где его уже знали по советским картинам. Тем не менее, ни разу он не усомнился в своем выборе и долгие месяцы на съемочной площадке казались праздником. Вместе с Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым и Игорем Старыгиным он искренне наслаждался каждой сценой, перекурами за кадром и обсуждением гастрономических предпочтений своих персонажей.
«С Боярским мы на съемочной площадке первыми познакомились, выпили как полагается — скрепили дружбу, и она продолжается все эти годы. Вообще, на съемках "Трех мушкетеров" была очень дружеская и веселая атмосфера — воспоминания только приятные. А с Боярским мы часто видимся, приезжаем в гости, остаемся близкими людьми», делился Валентин Смирнитский порталу «Е1».
После ошеломительного успеха первой части киносаги Смирнитский неизменно возвращался к роли Портоса: в продолжениях «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». Когда вышел телесериал «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», за ним последовал документальный фильм «Возвращение мушкетеров. Фильм о фильме», где можно было увидеть Валентина за нанесением грима и услышать его рассказы о том, как он учился мастерству фехтования и езде на лошадях.
«После роли Портоса мне в течение нескольких лет предлагали амплуа каких-то безумных толстяков. Как-то раз позвонила дама-дизайнер, и сказала, что у нее есть коллекция для полных людей. Хотела, чтобы я участвовал в показе. Но мне хватило такта вежливо отказать», — рассказывал Смирнитский в интервью журналу «Новый Очаг».
Впрочем, за блестящими ролями скрывались и личные испытания. Временами Смирнитский переживал периоды эмоционального напряжения и считал, что лишний бокал помогает отвлечься от суеты гастролей и съемок. Со временем он осознал пагубность привычки и сумел отказаться от алкоголя, найдя новые способы справляться со стрессом: физические тренировки, утренняя пробежка и помощь молодым актерам с отработкой сцен.
Театр Луны и антреприза
В 1999 году он примкнул к Театру Луны Сергея Проханова, где работал до 2004. За это время появилось множество ролей, которые позволили раскрыться новым граням его таланта: от гротеска до глубокой драмы. Затем Валентин сделал шаг в независимую антрепризу, где сам выбирал проекты и партнеров, создавал спектакли, становившиеся маленькими событиями культурной жизни столицы.
Телевидение и сериалы
С началом 90?х его экранная карьера получила новое дыхание: второстепенные, но запоминающиеся роли в фильмах и сериалах «Марш Турецкого», «Папины дочки», «Ералаш», «Чистая вода у истока» (2014).
Эти роли позволили Валентину Смирнитскому оставаться в центре внимания широкой аудитории. Его появление в кадре всегда придавало проекту особую эмоциональную глубину и атмосферу искренности, а поклонники с нетерпением ждут его новых проектов.
Личная жизнь
Личная жизнь артиста была насыщенной и непростой. За всю жизнь он был женат четыре раза. Первой супругой стала однокурсница по Щукинскому училищу Людмила Пашкова. Их брак, хоть и полон был романтики юности, продлился всего год: молодые люди поняли, что у каждого из них свое представление о сценической и домашней жизни.
Второй раз он женился на переводчице Ирине Коваленко, с которой у них и родился единственный биологический сын Иван в 1974 году. Ирина привнесла в его дом атмосферу книг и тихих вечеров за философскими беседами, но ревность и постоянные гастроли мужа дали трещину в их отношениях. После развода Ирина ограждала сына от общения с отцом, и долгие годы их связывали лишь телефонные разговоры. В феврале 2000 года Иван трагически ушел из жизни, и Валентин до сих пор хранит в памяти его смех и детские рисунки, приколотые к стене в его рабочем кабинете.
Третья жена — театральный администратор Елена Шапорина — подарила ему приемную дочь Марфу, которую артист полюбил как родную. Когда мама девочки оказалась не в состоянии заботиться о ней, Смирнитский полностью взял на себя ее воспитание.
Он читал ей вслух сказки в голоса, водил на балет и учил кататься на велосипеде в московском парке «Сокольники». Марфа до сих пор называет его «папой», и актер гордится тем, как она выросла самостоятельной и творческой личностью.
В четвертый раз Валентин женился на Лидии Рябцевой, с которой они познакомились в Театре Луны еще в конце 1990?х. Она, будучи на 14 лет моложе, сумела стать не только надежной соратницей, но и вдохновительницей новых проектов. Вместе они обустроили уютный домик в Испании, куда регулярно выезжают, чтобы отдохнуть от московской суеты: он пишет мемуары, она занимается ландшафтным дизайном сада, а по вечерам вместе смотрят местные театральные постановки.
Валентин Смирнитский сейчас
Смирнитский остается востребован на сцене и экране. В 2023 году он сыграл в антрепризе «LA»Театр» и вновь порадовал публику новыми ролями. Телезрители увидели его в детективе «Жених из хорошей семьи», где он предстал умудренным жизнью адвокатом, и в комедии «День отца», где он вспомнил дух мушкетерской дружбы, работая рядом с Михаилом Боярским. А в мелодраме «Счастье не за горами» зрители оценили его искреннюю игру в образе вдумчивого юриста.
В интервью газете «Комсомольская правда» актер рассказывал как ему удается сохранять здоровье: «Наверное, то, что я востребован как творческая единица. Это стимулирует. Мне кажется, как только человек теряет какой-то ориентир и смысл, он начинает быстрее стареть и заболевать. А тут ты все время находишься в таком стимулирующем состоянии, когда надо все время держать себя в форме». Сегодня Валентин Сергеевич также ведет персональный сайт, где выкладывает редкие фотографии со съемок и делится воспоминаниями.
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