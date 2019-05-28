Глава федерального ведомства на Ямале, которому прочили отставку, получает меньше зама

Разница между заработком главы и его зама составила почти 200 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава ямальского управления Росприроднадзора Сергей Попов за 2018 год заработал меньше своего заместителя. Это следует из сведений, опубликованных в декларации о доходах на сайте ведомства.

Попов отчитался о доходе 1,4 млн рублей по итогам прошлого года, что почти на 400 тысяч больше, чем в 2017 году (1 млн рублей). Он владеет земельным участком общей площадью 800 кв. м, комнатой на 24 кв. м, и автомобилем Toyota RAV-4. Супруга Попова не указала в декларации свой доход. Ей принадлежат 1\3 квартиры на 51,8 «квадратов» и автомобиль Toyota Auris.

Замглавы ямальского управления Александр Петров в 2018 году заработал 1,6 млн рублей. Он владеет автомобилем Infiniti М37. В должности заместителя Попова он работает не так давно — c октября прошлого года. До этого Петров в 2016—2017 годах был заместителем начальника отдела эконадзора в югорском управлении Росприроднадзора в ХМАО. Позже он переехал на Ямал, где почти год занимал пост начальника регионального отдела эконадзора в Ноябрьске.

Ранее источники «URA.RU» в Минприроды России сообщали, что отставка Попова должна состояться на коллегии ведомства 11 марта этого года, но позже было принято решение перенести собрание на 11 апреля. Во время доклада глава Росприроднадзора Светлана Радионова раскритиковала ямальское управление за ненадлежащий контроль за переданными полномочиями на уровень региональных властей. По итогам встречи с федеральным руководством Попов сохранил свою должность.