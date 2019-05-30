В Югре под суд пошел бизнесмен, к поимке которого подключались губернаторы

Дело будет рассматриваться в Нефтеюганском районном суде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководителя строительной компании «Артель» Руслана Аюпова. Он обманул почти сотню дольщиков, так и не выполнив обязательства по строительству дома в Нефтеюганске. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Руководитель компании собирался построить 15-этажный жилой дом в Нефтеюганске на деньги дольщиков, но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый нанес ущерб своими действиями потерпевшим на 170 млн рублей. «Часть похищенных денежных средств в сумме свыше 50 млн рублей злоумышленник, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, перечислил на банковские счета юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, тем самым совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, то есть легализовал их», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Таким образом, Руслан Аюпов обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что за помощью в поимке беглого бизнесмена губернатор Югры Наталья Комарова обращалась к бывшему в то время главой Тюменской области Владимиру Якушеву. После чего предприниматель вернулся в ХМАО, где и попал под следствие.