30 июля 2019
29 июля 2019

Ямальцам придется изменить планы из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск., зонт, непогода, плохая погода
В регионе, по данным синоптиков, ожидаются сильный ветер, дожди и грозыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ямальцам придется сегодня скорректировать планы: в некоторых районах округа 31 июля ожидается сильный ветер. О неблагоприятных метеоусловиях жителей региона предупреждает ГУ МЧС по ЯНАО.

«31 июля, по данным синоптиков, в отдельных районах Ямала вновь ожидается сильный ветер, с порывами 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе окружного департамента транспорта «URA.RU» сообщили, что водное сообщение между городами также будет зависеть от погоды. «Не исключены задержки рейсов на межмуниципальных и межрегиональных водных маршрутах, а также приостановка работы паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги. В этом случае будем задействовать вертолеты для перевозки пассажиров», — отметили в ведомстве.

Ранее из-за непогоды были отменены паромный рейс между Салехардом и Лабытнанги и теплоходный между окружной столицей и селом Мужи (ЯНАО) (на маршруте Березово — Салехард — Мужи). Отмены были связаны с сильным ветром, который достигал 15-23 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
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