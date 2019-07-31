Ямальцам придется изменить планы из-за погоды

В регионе, по данным синоптиков, ожидаются сильный ветер, дожди и грозы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ямальцам придется сегодня скорректировать планы: в некоторых районах округа 31 июля ожидается сильный ветер. О неблагоприятных метеоусловиях жителей региона предупреждает ГУ МЧС по ЯНАО.

«31 июля, по данным синоптиков, в отдельных районах Ямала вновь ожидается сильный ветер, с порывами 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе окружного департамента транспорта «URA.RU» сообщили, что водное сообщение между городами также будет зависеть от погоды. «Не исключены задержки рейсов на межмуниципальных и межрегиональных водных маршрутах, а также приостановка работы паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги. В этом случае будем задействовать вертолеты для перевозки пассажиров», — отметили в ведомстве.

Ранее из-за непогоды были отменены паромный рейс между Салехардом и Лабытнанги и теплоходный между окружной столицей и селом Мужи (ЯНАО) (на маршруте Березово — Салехард — Мужи). Отмены были связаны с сильным ветром, который достигал 15-23 м/с.