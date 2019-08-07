Губернатор Артюхов отчитался уральскому полпреду о выполнении главной задачи лета

Северный завоз на Ямале проходит в плановом режиме. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову в ходе совещания 7 августа, передает журналист «URA.RU» с места событий.
«Досрочный завоз (доставка топлива и продуктов в отдаленные районы Севера в преддверии зимы — прим. ред.) проходит в плановом режиме. Половина необходимых ресурсов уже завезена. Вчера был в отдаленном поселке Гыда. Туда первая баржа пришла позавчера. До этого лед не позволял осуществить навигацию», — отметил Артюхов.
Он напомнил, что в регионе северным завозом занимается единый государственный оператор. «Это позволяет как быть уверенными в организации завоза, так и понимать тарифную составляющую», — подчеркнул губернатор.
Северный завоз в отдаленные северные муниципалитеты Ямала традиционно проходит в преддверии зимы. В ямальские села привозят продукты питания, дрова, стабильный газовый конденсат, бензин и масла.