Уральского политтехнолога, который хочет стать мэром в ХМАО, пытаются снять с выборов

В Сургутском районном суде 8 августа будет рассмотрена жалоба на уральского политтехнолога Евгения Чернецова, баллотирующегося на пост главы Белого Яра. Об этом «URA.RU» сообщил другой кандидат на этот пост Наталья Матвейчук, которая и обратилась в суд.
«Чернецов идет на выборы самовыдвиженцем, он предоставил в территориальную избирательную комиссию 65 подписей. У меня складывается мнение, что подписные листы оформлены ненадлежащим образом», — заявила Матвейчук.
Сам Чернецов в беседе с журналистом агентства предпочел не комментировать предстоящие судебные слушания. На вопрос, зачем ему баллотироваться на пост главы поселка, где проживают меньше 20 тысяч человек, заявил, что хочет попробовать себя на этом поприще. «Я по работе приезжаю в Сургут последние пять лет, снимаю квартиру в Белом Яре, а теперь решил принять участие в выборах», — прокомментировал Чернецов. Параллельно он является еще и кандидатом в главы поселка Нижнесортымский, а также в депутаты думы Сургутского района.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «URA.RU», что для проведения избирательной кампании в Сургутский район пригласили политконсультантов. «В 2018 году в двух поселениях к победе пришли коммунисты, а не ставленники „Единой России“. На этот раз в администрации поняли, что собственными силами могут вновь не обеспечить нужный результат, поэтому прибегли к помощи», — сообщил собеседник. В пресс-службе администрации Сургутского района официально опровергли привлечение политтехнологов к проведению выборов.