Российский пассажирский самолет пролетел над Украиной вопреки «закрытому небу»

Российский самолет впервые за четыре года нарушил воздушное пространство Украины Фото: Владимир Жабриков

Российскому самолету, летевшему из Итали в Москву, Киев разрешил войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозовой фронт. Boeing 738 авиакомпании «Глобус» находился в «закрытом небе» на протяжении 26 минут.

Украинские авиадиспетчеры разрешили российскому воздушному судну пролететь над страной вопреки запрету в связи с тем, что в соседних Словакии и Белоруссии наблюдался активный грозовой фронт, пишет РБК. В «Украэрорухе» подчеркнули, что «поступили в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета».

Украина в 2015 году полностью запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны. В ответ Росавиация ввела запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.