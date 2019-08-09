Депутат Госдумы объяснил проблемы Зауралья анекдотом

Депутат Госдумы Александр Ильтяков с помощью анекдота объяснил, что значительную часть из накопившихся в Курганской области проблем можно было бы решить своими силами без привлечения федеральных средств. Однако вместо этого чиновники ждут помощи «с протянутой рукой», а проблемы не решаются годами.
«Ситуация как в том анекдоте, когда мужчина обращается к богу с просьбой помочь выиграть в лотерею. Год молится, на пост пошел, уже родственники взвыли, говорят: помоги, господи. И тут им голос с небес: „Я бы ему помог, но пусть хоть лотерейный билет купит!“» — поделился Ильтяков.
Эту тему депутат поднял на совещании по реализации в Зауралье национальных проектов, которое проводил полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Чиновникам продемонстрировали фотографии одной из районных больниц региона, которая нуждается в ремонте. «Мы увидели крышу, которая стоит с дырами, недоделанная. И мы все стоим, ждем с протянутой рукой, когда кто-то к нам придет, какой-то нацпроект заявится, и нам всем помогут», — заявил депутат. При этом он оговорился, что с нацпроектами также необходимо работать максимально внимательно.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков после выступления Ильтякова заявил, что конкретно в той больнице, фотографии которой демонстрировали на совещании, ремонт начнется уже в этом году. Ильтяков, в свою очередь, отметил, что с приходом нового главы Зауралья ситуация значительно улучшилась.