Михалкова из «Уральских пельменей» задумалась об осознанном потреблении

Юлия Михалкова задалась вопросом, стоит ли людям покупать вещи из натуральной кожи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призвала поклонников приобретать вещи из искусственной кожи. По словам артистки, такие материалы выглядят не хуже натуральных, зато наносят меньше вреда природе.

«Сегодня экокожа не уступает натуральной коже не только внешне, но и по износостойкости», — обратилась Михалкова к своим подписчикам в Instagram. «К вопросу об осознанном потреблений и любви ко всему живому», — написала она.

Артистка напомнила, что какое-то время в мире моды существовал тренд на изделия из кожи питона, крокодила и других животных. Сейчас анималистичная фактура вернулась в аксессуары, только на этот раз она выполнена из искусственных материалов и не причиняет вреда животному миру. «Трендовые вещи чаще носятся совсем недолго, в связи с этим есть ли смысл покупать именно кожу?» — поинтересовалась Михалкова.

Артистка часто делится в соцсети своими размышлениями. Для привлечения внимания она использует яркие или откровенные снимки. Недавно Михалкова опубликовала пост о том, что она — очень эмоциональная личность, сопроводив его фотографией в прозрачном платье.