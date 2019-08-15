Мэр из ХМАО полтора года пытается снести торговый центр высотой в четыре этажа

Судебные приставы временно закрыли доступ на стройку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрации Мегиона удалось остановить незаконное возведение торгового центра, который продолжал строиться даже после решения суда. Об этом «URA.RU» сообщил мэр города Олег Дейнека.

4-этажное здание начало строиться в 2017 году без всяких согласований с городской администрацией. В итоге мэрия подала в суд и выиграла его в июле 2019 года. Предприниматель обязан был в течение 60 суток снести самовольную постройку. Однако он, напротив, продолжал возведение будущего торгового центра. «Мы его останавливали, он продолжает работать. Я считаю, что закон один для всех», — прокомментировал глава Мегиона.

Прекратить строительство объекта удалось лишь с привлечением службы судебных приставов, которые опечатали вход на стройку. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «URA.RU» сообщил, что возведение объекта велось из материалов, которые уже использовались раньше. «Бетонные плиты перекрытия имеют явные дефекты, сквозные дыры, а некоторые пустоты в перекрытиях заложены досками, что вызывает сомнение в безопасности самого здания», — считает инсайдер. Он также добавил, что в случае, если собственник объекта самостоятельно его не снесет в установленный законом срок, то к делу подключатся судебные приставы.

Предприниматель Александр Швецов в разговоре с журналистом агентства заявил, что с решением мегионского суда не согласен и собирается его обжаловать вышестоящих инстанциях. «Никакого сноса здания не произойдет, пока не будут пройдены повторные судебные разбирательства», — заявил Шевцов.