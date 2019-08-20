Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны РФ показало на видео новейший шеститонный беспилотник «Альтиус-У» в действии. Кадры первого полета аппарата опубликованы на официальном аккаунте ведомства на YouTube.
«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов», — отметили в Минобороны. Также известно, что все системы комплекса обработали штатно.
«Альтиус-У» является окончательным вариантом беспилотника, который был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Он может находиться в воздухе более суток и выполнять разведывательные задачи с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, передает «Национальная служба новостей». Главной особенностью аппарата является возможность управлять им через спутниковый канал, из-за чего радиус применения комплекса становится практически неограниченным.