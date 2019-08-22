Депутатов ХМАО наделили новыми полномочиями

Депутаты уже придумали, как воспользоваться новым правом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югорские власти начали поиск кандидатов для нового состава общественной палаты ХМАО, которых теперь будут отбирать по новым правилам с помощью окружных депутатов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружной думе.

По словам собеседника, теперь треть состава общественников будут выбирать именно депутаты и с большой вероятностью действующий состав ОП ждет массовое обновление. «Фактически новый порядок даст депутатам дополнительную власть. Народные избранники уже начали между собой споры о списках общественников, которые войдут в состав новой общественной палаты. Нужно понимать, что эти люди будут очень полезны в работе с населением на предстоящих выборах», — резюмирует инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили информацию о новом порядке назначения общественников. «Новый состав общественной палаты будет формироваться в соответствии с обновленными требованиями федерального и регионального законодательства. Принципиальная новация — часть палаты будут составлять кандидаты по результатам отбора, проведенного думой Югры», — говорится в сообщении ведомства. Депутаты выберут 15 человек, еще 15 человек из различных общественных организаций отберет губернатор Наталья Комарова.

«Утвержденные губернатором и думой 30 человек определяют состав остальной одной трети членов общественной палаты — из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории округа», — добавили в депсвязей.

Полномочия общественной палаты Югры пятого состава завершаются в декабре 2019 года. К этому моменту уже должен быть определен новый состав членов организации.