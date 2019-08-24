Савченко заявила, что русские и украинцы стали лучше понимать друг друга

Надежда Савченко (слева) отметила, что украинская речь на российском ТВ ведет к сближению двух народов Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Скоро россияне начнут понимать украинскую речь, заявила экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. По ее мнению, это произойдет из-за трансляций выступлений украинских политиков на российском телевидении.

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах», — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne. Политик подчеркнула, что радуется сближению россиян и украинцев, заявив, что главное — понимать друг друга.

Савченко, являясь по специальности военным летчиком, участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014 году. Затем она попала в плен к бойцам ДНР и ЛНР, а после была вывезена в Россию. Там Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии.

В мае 2016 года ее обменяли на двух граждан РФ. Экс-президент Украины Петр Порошенко наградил летчицу орденом Героя Украины. Еще в октябре 2014 года, находясь в московском СИЗО, она была избрана депутатом Верховной рады.

На парламентских выборах в 2019 году Савченко набрала восемь голосов избирателей и не прошла в Раду. В ее округе победил Александр Ковалев, напоминает RT.