В Латвии возмутились русскими бирками в магазине Тимати

Жителей Латвии возмутили русские надписи на бирках и товарах в магазине одежды Black Star Wear российского рэпера Тимати. Свое недовольство они высказали в Facebook.
Одна из посетительниц магазина в торговом центре Alfa Линда Румка опубликовала на своей странице в соцсети фото, где на ценнике видны надписи «Товар недели» на латышском и русском языках, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». «Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно?» — подписала снимки девушка.
Другая пользовательница Винета Жилинска в комментариях призвала вовсе бойкотировать торговый центр. А Микс Микельсонс в Twitter задался вопросом, когда Alfa прокомментирует ситуацию. По словам латвийца, торговому центру должно быть стыдно.
Магазин одежды Тимати открылся в торговом центре Риги накануне. В пространстве представлены не только линейки одежды от Black Star Wear, но и одежда «Армии России».