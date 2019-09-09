В Латвии возмутились русскими бирками в магазине Тимати

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Торжественное открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
В магазине Тимати в Риге также представлена одежда «Армии России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Латвии возмутили русские надписи на бирках и товарах в магазине одежды Black Star Wear российского рэпера Тимати. Свое недовольство они высказали в Facebook.

Одна из посетительниц магазина в торговом центре Alfa Линда Румка опубликовала на своей странице в соцсети фото, где на ценнике видны надписи «Товар недели» на латышском и русском языках, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». «Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно?» — подписала снимки девушка.

Другая пользовательница Винета Жилинска в комментариях призвала вовсе бойкотировать торговый центр. А Микс Микельсонс в Twitter задался вопросом, когда Alfa прокомментирует ситуацию. По словам латвийца, торговому центру должно быть стыдно.

Магазин одежды Тимати открылся в торговом центре Риги накануне. В пространстве представлены не только линейки одежды от Black Star Wear, но и одежда «Армии России».

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© Служба новостей «URA.RU»
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