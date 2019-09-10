В Перми осудили банду, которая обманула сотни бизнесменов

Главарь и шестеро членов банды получили реальные сроки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми осуждена банда преступников, обманувшая бизнесменов на миллионы рублей. Приговор в отношении 18 членов преступного сообщества и его организатора вынес Свердловский районный суд города.

«Преступники похищали деньги бизнесменов с помощью поддельных банковских гарантий. Деятельность преступного сообщества была строго законспирирована: они постоянно меняли офисы и номера телефонов, а сотрудникам офисов запрещалось общаться друг с другом. Через различные юрлица осужденные обналичили 23 миллиона рублей», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Преступники орудовали в Перми с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. Главаря банды суд признал виновным сразу по нескольким статьям и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Шестеро ее участников осуждены на срок от шести до восьми лет колонии общего режима, 11 человек получили условные сроки.

Пострадавшими по уголовному делу признаны 200 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Осужденные обязаны возместить пострадавшим причиненный ущерб на сумму более 10 млн рублей.