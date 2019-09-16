Горячее питание в школах сделают обязательным

Правительство РФ поддержало законопроект об обязательном горячем питании для учеников начальных классов. Как рассказал на заседании комиссии по законопроектной деятельности руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, один из авторов законопроекта, кабмин попросил доработать инициативу.
«Правительство сегодня дало положительный отзыв на законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием. Все замечания, которые сегодня были высказаны <…>, мы считаем возможным доработать при подготовке документа ко второму чтению», — цитирует Неверова
По его словам, правительство попросило доработать терминологию и более подробно описать в проекте закона порядок изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.
Как писало «URA.RU», в конце августа депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что законопроект об обязательном школьном питании не будет исчерпывающим. В частности, он отметил, что цель депутатов — сделать питание в школах бесплатным, «как учебники».