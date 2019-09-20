Власти Ямала выделят средства на религию

В Тарко-Сале за 25 млн рублей построят воскресную школу Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Правительство ЯНАО выделит 25 млн рублей на строительство воскресной школы при Свято-Никольском храме в Тарко-Сале. Проект постановления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опубликован на сайте окружного правительства.

«Департаменту внешних связей ЯНАО предоставить некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» субсидию в соответствии с порядком в сумме 25 млн рублей», — говорится в проекте документа, который появился на сайте 20 сентября. В пресс-службе правительства уточнили, что инициатива строительства здания православной школы принадлежит прихожанам Свято-Никольского храма, которые обратились за поддержкой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

В результате правительство запланировало строительство двухэтажного здания воскресной школы. В цокольном этаже предусмотрен спортивный зал со снарядной, тренерской, душевыми и раздевалкой, прачечной и кладовыми помещениями; на первом этаже — церковная лавка, крещальня с раздевалками, кабинеты для служителей, трапезная и кухня. На втором этаже — классы для обучения и читальный зал. О сроках возведения нового здания школы пока не сообщается.

Фонд «Сотрудничество Ямала» ежегодно получает крупные субсидии на реализацию разных региональных проектов. В 2017 году на строительство храма в честь Преображения Господня фонд получил субсидию в миллиард рублей. Также три транша общей суммой в 1,3 млрд рублей были направлены в марте, апреле и июле 2019 года.