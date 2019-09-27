Названы причины, из-за которых ямальцы стали чаще умирать

Жители Ямала стали чаще умирать от инфекционных и паразитарных болезней, а также из-за отравления алкоголем. Информация содержится в докладе Тюменьстата, копия которого имеется в распоряжении «URA.RU».
Так, с январь по июль 2018 года от различных инфекций и болезней в округе погибли 40 человек, тогда как в этом году за первые семь месяцев процент смертей вырос на 37,5% — умерли 55 ямальцев. Также в докладе Тюменьстата отмечается, что вырос процент смертей от болезней органов пищеварения (на 5,5%, со 109 до 115 смертей), болезней органов дыхания (на 5,3%, с 57 до 60 смертей) и новообразований (на 3,2%, с 284 до 293 смертей).
Процент смертей от алкогольных отравлений увеличился на 9,5% (с 21 до 23 смертей). Сейчас в округе обсуждают вариант ограничения продажи алкоголя, который позволит решить эту проблему. Задача по снижению потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни поставлена в национальном проекте «Демография». Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что данные меры могут привести к еще большему ухудшению ситуации — алкоголизация ямальцев только увеличится, а к проблеме добавится наркомания.
При этом уменьшилось число убийств (на 14,3%, с 28 до 24 случаев) и смертей после транспортных травм (на 39,3%, с 28 до 17 смертей). Всего же за это время в округе по разным причинам умерли 1468 жителей.