Власти ХМАО намерены поставлять пиломатериалы в Австралию с помощью нацпроекта

Власти Югры рассчитывают с помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» наладить поставки пиломатериалов в Австралию. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте промышленности ХМАО.
Чиновники считают австралийский рынок весьма перспективным по потреблению ЛВЛ-бруса, который производят предприятия, входящие в состав «Югорского лесопромышленного холдинга» (100-процентами акций владеет правительство ХМАО — прим. ред.). Основным недостатком является большая транспортная составляющая по доставке продукции. «В целях нивелирования рисков холдинг прошел региональный отбор предприятий для участия в национальном проекте „Международная кооперация и экспорт“, что позволит получить федеральную поддержку», — заявили в деппромышленности.
Пробные партии планируется отправить в Австралию до конца 2019 года. На заводе в Нягани произведена масштабная модернизация оборудования. В результате, объемы производства ЛВЛ-бруса могут вырасти в полтора-два раза и составить 40-50 тысяч кубических метров. Помимо перспектив австралийского рынка, югорские пиломатериалы уже сейчас идут на экспорт в Европу, Египет и Китай.
Ранее «URA.RU» сообщало о трудностях, с которыми приходится сталкиваться лесопромышленникам из ХМАО при транспортировке экспортной продукции.