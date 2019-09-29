Главред «Эха Москвы» Венедиктов сравнил смерти Захарова и Ширака

По мнению Алексея Венедиктов, смерть режиссера Марка Захарова для РФ значит больше, чем кончина Жака Ширака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что смерть режиссер Марка Захарова для него более значима, чем смерть бывшего президента Франции Жака Ширака.

«Ну вот, честно говоря, я думаю, что уход Марка Захарова для меня гораздо больше и важнее, чем уход Ширака. Потому что взросли на его спектаклях и фильмах. Да всю мою жизнь. Очень долго… Всю мою жизнь!» — заявил журналист в эфире программы «Будем наблюдать», которую он ведет на «Эхе Москвы» совместно с Сергеем Бунтманом.

Ранее стало известно, что режиссер Марк Захаров скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. Захаров был болен воспалением легких и ушел из жизни на 86-м году. Народный артист СССР являлся худруком театра Ленком с 1973 года, а также снял несколько фильмов, в том числе картину «Тот самый Мюнхгаузен».

Экс-мэр Парижа и бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября. В ноябре бывшему главе государства должно было исполниться 87 лет. В СМИ ходили слухи о том, что он страдает от болезни Альцгеймера. На прощание с политиком во Францию полетит президент РФ Владимир Путин, отмечает агентство Nation News.