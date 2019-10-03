В Зауралье заключенный напал на сотрудника СИЗО

За нападение на сотрудника СИЗО заключенному грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заключенный напал на сотрудника УФСИН в коридоре шадринского СИЗО. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«45-летний осужденный нанес сотруднику СИЗО множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения», — говорится в релизе ведомства. Мужчина уже совершал аналогичные преступления — нападал на конвоира и избивал его. В СИЗО осужденный находился, ожидая обжалование решения суда.

В отношении заключенного возбуждено новое уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.